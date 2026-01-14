TEMAS DE HOY:
Economía

¡Atención! Gobierno fija arancel cero para dispositivos electrónicos: conoce la lista

El Decreto Supremo 5518 establece un arancel cero por ciento hasta el 31 de diciembre de 2026 para la importación de computadoras, celulares, impresoras, cámaras, videojuegos y otros dispositivos electrónicos, buscando facilitar el acceso ante el aumento de los costos logísticos.

Silvia Sanchez

14/01/2026 10:02

Bolivia

El Gobierno emitió el Decreto Supremo 5518, que establece un arancel de cero por ciento para la importación de dispositivos electrónicos hasta el 31 de diciembre de 2026.

Según el decreto, la medida responde a que “ante un incremento en los costos logísticos de importación, es necesario adoptar medidas arancelarias para facilitar el acceso a dispositivos electrónicos”.

El nuevo arancel entrará en vigencia tres días hábiles administrativos después de su publicación en la Gaceta Oficial, que tiene fecha del 13 de enero de 2026.

Entre los equipos incluidos en la lista de arancel cero se encuentran:

  • Computadoras y tablets

  • Teléfonos celulares

  • Impresoras y copiadoras

  • Micrófonos y grabadores

  • Auriculares y amplificadores

  • Cámaras y monitores

  • Receptores de televisión

  • Videojuegos

 

Con esta medida, el Gobierno busca reducir los costos de acceso a tecnología para ciudadanos y empresas, impulsando la conectividad y el desarrollo digital en el país.

Estos son los productos contemplados en el Decreto Supremo 5518:

