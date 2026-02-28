Atención: el dólar paralelo presenta variaciones la tarde de este sábado

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo presentó este sábado 28 de febrero una ligera variación respecto a los valores registrados en las primeras horas de la jornada, en un contexto marcado por la dinámica de oferta y demanda de divisas en el país.

De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, a las 13:09 la moneda norteamericana se cotizaba en Bs 9,03 para la venta y Bs 9,04 para la compra. En la mañana, los valores se ubicaban en Bs 9,01 para la venta y Bs 9,03 para la compra, lo que refleja un ajuste moderado en el transcurso de la jornada.

Por su parte, el denominado dólar blue, reportado por bolivianblue.net, también mostró movimientos dentro del mercado informal, situándose en Bs 9,03 para la venta y Bs 9,04 para la compra. Aunque las cifras se mantienen dentro de un rango similar, existen ligeras diferencias entre plataformas.

Si bien el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus referencias son seguidas por ciudadanos y sectores económicos que realizan transacciones en moneda extranjera, especialmente en un escenario donde la disponibilidad de divisas incide de manera directa en el comportamiento diario del tipo de cambio.

