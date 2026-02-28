Decenas de policías, bomberos y personal médico desplegaron un operativo crítico para trasladar a los heridos y fallecidos desde el epicentro del siniestro en El Alto. Ante la urgencia y la cantidad de víctimas, los rescatistas se vieron obligados a utilizar mantas para cargar a las personas afectadas y retirarlas de entre los escombros de la aeronave.

El traslado se realizó en horas de la noche, subiendo a los sobrevivientes y a los cuerpos recuperados a camionetas policiales y vehículos de emergencia disponibles en la zona. La movilización de los efectivos se centró en despejar las vías cercanas al aeropuerto para permitir el flujo constante de estas unidades hacia los hospitales más cercanos.

El esfuerzo conjunto permitió que las víctimas fueran derivadas a centros como el Hospital Corea y el Hospital del Norte. El resguardo policial se mantuvo firme en el perímetro, mientras el personal de salud continuaba recibiendo a los afectados trasladados de forma improvisada por las fuerzas del orden.

