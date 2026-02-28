El aeropuerto de El Alto reanuda sus operaciones tras accidente de aeronave militar

El Aeropuerto Internacional de El Alto reanudó sus operaciones a la 1:30 de la madrugada de este sábado, después de la suspensión provocada por el accidente de una aeronave militar que transportaba valores del Banco Central de Bolivia (BCB).

La empresa Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) informó, mediante un comunicado oficial, que la terminal volvió a estar operable tras cumplir con los protocolos establecidos y verificar las condiciones de seguridad operacional.

“Después de haber cumplido con los protocolos de seguridad y verificadas las garantías de seguridad operacional, el Aeropuerto Internacional de El Alto se encuentra nuevamente operable”, señala el documento.

La entidad indicó que la reanudación permite el desarrollo de todas las operaciones aéreas con normalidad. También agradeció la comprensión de los usuarios durante la suspensión temporal del servicio.

El hecho que motivó el cierre ocurrió la tarde del viernes, cuando una aeronave militar sufrió un accidente en inmediaciones de la terminal aérea. Las autoridades activaron procedimientos de emergencia y mantienen en curso la investigación para determinar las causas.

