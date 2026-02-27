TEMAS DE HOY:
Falta un día para el segundo simulacro del apagón analógico; estas son las ventajas de la televisión digital

Ocho ciudades del país experimentarán el cese temporal de transmisiones analógicas este sábado 28 de febrero.

Ximena Rodriguez

27/02/2026 18:29

Imagen referencial generada con IA.
Mañana, sábado 28 de febrero, Bolivia vivirá un hito clave con el segundo simulacro del apagón analógico hacia la modernización tecnológica. Ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba liderarán esta transición que busca dejar atrás las limitaciones de la señal tradicional.

Imagen: ATT.

La Televisión Digital Abierta (TDA) no solo ofrece una imagen más nítida, sino que multiplica la oferta de contenidos gracias a una mejor asignación de frecuencias. A diferencia del sistema antiguo, los usuarios podrán acceder a una mayor cantidad de canales sin costo adicional.

Además de la calidad visual, la digitalización permite interactuar con la pantalla y acceder a información detallada sobre los programas. "Puedes activar subtítulos y conocer la programación en tiempo real", destaca la información oficial de la ATT como una de las grandes ventajas operativas.

El simulacro se llevará a cabo específicamente entre las 10:00 am y las 14:00 pm en ocho localidades estratégicas. Entre los puntos afectados se encuentran Viacha, Laja, Warnes, El Torno y Vinto, además de las tres ciudades del eje troncal.

Esta medida es necesaria para identificar posibles fallas y asegurar que la población esté lista para el cese definitivo de las señales analógicas. La ATT ha sido enfática asegurando que este paso es decisivo para las comunicaciones.

Es fundamental que los hogares verifiquen su compatibilidad tecnológica para evitar interferencias o la pérdida total de imagen durante las horas del ejercicio. La era de la televisión con lluvia y baja resolución está por concluir, dando paso a una experiencia interactiva y de alta fidelidad.

Imagen: ATT.

