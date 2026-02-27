Incendio en taller mecánico en Oruro deja 16 personas afectadas por inhalación de humo

El director técnico del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Oruro confirmó que no se registraron casos graves ni fallecidos tras el incendio que consumió cinco flotas interdepartamentales en un taller mecánico de la ciudad.

Un total de 16 personas fueron evacuadas a distintos centros médicos, principalmente por inhalación de monóxido de carbono.

“Dieciséis han sido evacuados a los diferentes establecimientos de salud. Cinco ya han sido dados de alta, los demás están en observación; seguro, de la misma forma, van a estar siendo dados de alta”, informó la autoridad.

Bomberos y civiles entre los afectados

Entre los atendidos se encuentran bomberos que acudieron a la emergencia y civiles que colaboraron para controlar el fuego.

En un primer reporte, cinco bomberos y dos civiles fueron trasladados por síntomas de intoxicación. Posteriormente, otros tres bomberos y tres personas —entre ellas un funcionario que apoyaba en el lugar— presentaron malestar y requirieron atención médica.

“Hasta ahora no existe ningún caso grave ni fallecido”, aseguró la autoridad sanitaria.

Investigación en curso

Los médicos mantienen en observación a los últimos pacientes para monitorear posibles efectos respiratorios por la exposición al humo. Según el reporte oficial, todos evolucionan favorablemente y serán dados de alta en las próximas horas.

Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar las causas del incendio. De manera preliminar, se atribuye el hecho a una chispa generada durante trabajos de soldadura en un entorno con material inflamable.

Mira la programación en Red Uno Play