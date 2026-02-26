Incendio calcinó cinco flotas en Oruro; Policía investiga las causas

Un incendio de gran magnitud destruyó completamente cinco ómnibuses de transporte interdepartamental la mañana de este jueves en un taller mecánico de la zona este de Oruro, sobre la avenida Circunvalación, según la Policía.

De acuerdo con testigos, el fuego se habría iniciado por una chispa generada durante trabajos de soldadura, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente entre los vehículos. La intensa humareda era visible a varias cuadras, generando alarma entre vecinos y transportistas del sector.

Personal de Bomberos y efectivos policiales acudieron al lugar para controlar el siniestro y evitar que el fuego alcanzara otros inmuebles y flotas cercanas. La zona fue acordonada y las autoridades pidieron a la población evitar circular mientras se completan las labores de enfriamiento y verificación del incendio.

Preliminarmente se reportaron cinco personas heridas, entre policías y civiles, mientras que las pérdidas materiales son considerables. La investigación apunta a posibles fallas mecánicas o cortocircuitos, aunque serán las pericias técnicas las que determinen el origen exacto del siniestro.

La Alcaldía de Oruro apoyó con cisternas de agua para reforzar las tareas de contención. El secretario general de la Alcaldía, Julio Cepeda, advirtió que estos incidentes evidencian la falta de medidas de seguridad industrial en este tipo de talleres.

“Mi flota estaba en el taller, trabajo hace tiempo y ahora debo al banco, no tengo cómo pagar”, lamentó una de las propietarias de los vehículos afectados.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer responsabilidades y determinar la causa precisa del incendio.





