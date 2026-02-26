TEMAS DE HOY:
Policial

Allanan agencia despachante en el marco del caso de los más de 300 kilos de droga hallados en Viru Viru

Actualmente, un funcionario de la agencia fue aprehendido y trasladado a dependencias policiales, mientras continúan las diligencias investigativas.

Red Uno de Bolivia

26/02/2026 13:17

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La Fiscalía de Sustancias Controladas y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutaron este jueves un allanamiento en una agencia despachante de aduana, en el marco de la investigación por los 351 kilogramos de marihuana líquida hallados el pasado 18 de febrero en depósitos del Aeropuerto Internacional de Viru Viru.

El operativo se desarrolló en instalaciones ubicadas en el segundo anillo y avenida Virgen de Cotoca, donde funciona la empresa intervenida. Como resultado de la acción, un funcionario de la agencia fue aprehendido y trasladado a dependencias policiales, mientras continúan las diligencias investigativas.

El cargamento de droga fue detectado durante el operativo denominado ‘Alerta Aeropuerto’. Según los informes preliminares, la sustancia estaba oculta en equipos electrónicos y maquinaria industrial, acondicionada en compartimentos prefabricados para evadir los controles.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el envío llegó desde Estados Unidos y fue identificado en el área de cargas de la terminal aérea cruceña.

Se aguarda un informe oficial de las autoridades en las próximas horas.

 

