Operativo en Bermejo deja dos detenidos con mandamiento internacional y $us 171.700 incautados

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó sobre la captura de dos personas con mandamiento de aprehensión internacional (sello rojo) durante un operativo ejecutado en el municipio de Bermejo, en el departamento de Tarija.

La intervención se realizó en el marco del plan “Carnaval con Seguridad – 200 años de servicio policial”, tras un trabajo de inteligencia que derivó en dos allanamientos simultáneos.

Resultados del operativo

De acuerdo con el reporte oficial, los resultados fueron los siguientes:

Dos personas con mandamiento de captura internacional (sello rojo).

Un ciudadano argentino entregado a las autoridades de su país.

Un ciudadano boliviano remitido a Interpol.

Secuestro de 171.700 dólares estadounidenses.

Seis vehículos incautados.

Documentación y equipos de comunicación decomisados.

Las autoridades señalaron que el operativo representa un golpe a la estructura económica de redes vinculadas al crimen organizado.

“Aquí no se protege a nadie”

El viceministro Justiniano afirmó que este resultado demuestra que Bolivia no es refugio para personas con requerimientos internacionales.

“Aquí no se protege a nadie. Aquí se hace cumplir la ley”, sostuvo la autoridad.

Asimismo, remarcó que se continuará fortaleciendo la cooperación internacional y las acciones coordinadas para enfrentar el crimen organizado “con firmeza y responsabilidad”.

Las investigaciones continúan para determinar posibles vínculos y responsabilidades adicionales en el caso.

