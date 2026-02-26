TEMAS DE HOY:
estudiante atropellada Atraco a mineros Caso maletas

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Intentó ocultar droga en grasa y fue descubierto en control policial

El operativo fue ejecutado por la Felcn en un control vehicular instalado en la Ruta Nacional 4, a la altura del municipio de Buena Vista.

Silvia Sanchez

26/02/2026 9:25

Intentó ocultar droga en grasa y fue descubierto en control policial. Foto Policía Boliviana.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) aprehendieron a un pasajero que transportaba pasta base de cocaína camuflada en un balde con grasa durante un operativo de control en la Ruta Nacional 4.

El dispositivo estático de control fue instalado por personal antinarcóticos en inmediaciones del municipio de Buena Vista, provincia Ichilo, del departamento de Santa Cruz. Durante la revisión de un vehículo de transporte público procedente de Yapacaní, los uniformados hallaron un balde plástico que contenía grasa. En su interior estaban ocultos cuatro paquetes con una sustancia amarillenta.

Tras realizar la prueba de campo, el resultado dio positivo (+) para pasta base de cocaína.

Ante la flagrancia del hecho, se procedió a la aprehensión del pasajero, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Intentó ocultar droga en grasa y fue descubierto en control policial. Foto Policía Boliviana.

Desde la Felcn señalaron que este tipo de operativos forman parte del trabajo permanente que se ejecuta en rutas estratégicas del país para combatir el tráfico de sustancias controladas y garantizar la seguridad de la población.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD