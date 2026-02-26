Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) aprehendieron a un pasajero que transportaba pasta base de cocaína camuflada en un balde con grasa durante un operativo de control en la Ruta Nacional 4.

El dispositivo estático de control fue instalado por personal antinarcóticos en inmediaciones del municipio de Buena Vista, provincia Ichilo, del departamento de Santa Cruz. Durante la revisión de un vehículo de transporte público procedente de Yapacaní, los uniformados hallaron un balde plástico que contenía grasa. En su interior estaban ocultos cuatro paquetes con una sustancia amarillenta.

Tras realizar la prueba de campo, el resultado dio positivo (+) para pasta base de cocaína.

Ante la flagrancia del hecho, se procedió a la aprehensión del pasajero, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Intentó ocultar droga en grasa y fue descubierto en control policial. Foto Policía Boliviana.

Desde la Felcn señalaron que este tipo de operativos forman parte del trabajo permanente que se ejecuta en rutas estratégicas del país para combatir el tráfico de sustancias controladas y garantizar la seguridad de la población.

