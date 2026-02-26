TEMAS DE HOY:
Policial

¿Qué consideró el juez para liberar al chofer que atropelló y mató a una estudiante? Un abogado lo explica

La víctima, una adolescente de 16 años que soñaba con ser veterinaria y era la menor de tres hermanos, perdió la vida en un hecho que consterna a familiares y población cruceña.

Charles Muñoz Flores

26/02/2026 9:21

El abogado Romel Leonardo Ipamo, especialista en Derecho Penal, Constitucional y Derechos Humanos. FOTO : RED UNO DIGITAL. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La autoridad judicial determinó medidas de carácter personal en contra del conductor investigado por el atropello que causó la muerte de una estudiante de 16 años, en lugar de dictarle detención preventiva. La decisión generó reacciones entre familiares y la opinión pública, mientras los procesos investigativos continúan.

Según explicó el abogado Romel Leonardo Ipamo, especialista en Derecho Penal, Constitucional y Derechos Humanos, la resolución judicial se basó en los artículos 233, 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal, los cuales establecen criterios claros para la determinación de medidas cautelares.

“Existe una valoración integral de los elementos arraigadores que presenta toda persona puesta a consideración para determinar la detención preventiva o medidas cautelares personales”, señaló Ipamo.

 

En la audiencia se consideró que el conductor no presentaba agravantes como la alcoholemia, por lo que la ley no permitía dictar la medida extrema de detención preventiva. No obstante, Ipamo aclaró que esto no exime de responsabilidad penal al imputado: “Debe existir una sanción ejemplar para que choferes bajo cualquier vehículo automotor respondan por actos de conducción peligrosa”.

El abogado también confirmó que hubo un acercamiento entre las partes involucradas, con la familia recibiendo asistencia social y cubiertos los gastos relacionados con el accidente, lo que permitió que aceptaran las medidas sustitutivas.

Entre las disposiciones impuestas por la autoridad judicial se incluyen el arraigo, que impide al imputado salir del país, y la obligación de presentarse una vez por semana ante el Ministerio Público mientras dure la investigación. El chofer es investigado por los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito.

La víctima, una adolescente de 16 años que soñaba con ser veterinaria y era la menor de tres hermanos, perdió la vida en un hecho que consterna a familiares y población cruceña. Las investigaciones continúan.

