¡No resistió! Fallece estudiante de 15 años tras ser atropellada por un micro en el Plan Tres Mil

Una estudiante de 15 años perdió la vida la tarde de este lunes tras ser atropellada por un micro de servicio de transporte público en la avenida Arroyito, en la zona del Plan Tres Mil de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con información preliminar, la menor se encontraba saliendo de su unidad educativa y cruzaba la vía pública cuando fue arrollada por el vehículo de transporte público. Testigos del hecho señalaron que el micro circulaba presuntamente con exceso de velocidad y que el conductor no se habría percatado de la presencia de la estudiante en la avenida.

Producto del impacto, la adolescente sufrió múltiples fracturas en las piernas, además de golpes en distintas partes del cuerpo y un fuerte traumatismo en la cabeza. Fue auxiliada de inmediato y trasladada a un centro médico, donde ingresó a la unidad de terapia intensiva debido a la gravedad de sus lesiones.

Sin embargo, cerca de las 16:00 se reportó que la menor no logró superar las heridas y terminó falleciendo.

