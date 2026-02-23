Fiscalía advierte segunda orden de aprehensión contra Evo si es declarado en rebeldía

El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, informó que el proceso por presunto delito de trata y tráfico de personas contra el expresidente Evo Morales continúa avanzando y que, en caso de que el acusado no se presente al juicio oral, el Ministerio Público solicitará que sea declarado en rebeldía, lo que derivaría en la emisión de una segunda orden de aprehensión.

La autoridad, desde la ciudad de Sucre, explicó que actualmente se aguarda que el Órgano Judicial emita las citaciones correspondientes para que el exmandatario pueda asumir su defensa y se establezca la fecha de inicio del juicio en su etapa oral.

“El caso del señor Evo Morales continúa, el Ministerio Público ya ha realizado toda la investigación correspondiente (…) estamos a la espera de que el Poder Judicial pueda realizar las citaciones correspondientes al ahora acusado para que este pueda asumir defensa, presentar su prueba de descargo y fijar día y hora para el juicio oral”, declaró Mogro.

El fiscal aclaró que el cumplimiento de este procedimiento es clave para garantizar el debido proceso. Sin embargo, advirtió que, si Morales no comparece ante la justicia, se solicitará formalmente su declaratoria en rebeldía, medida que habilitaría la emisión de un nuevo mandamiento de aprehensión en su contra.

Actualmente, el exmandatario permanece en la región del Chapare desde octubre de 2024, donde cuenta con resguardo de sus seguidores, quienes instalaron medidas de vigilancia en inmediaciones de la sede de las Seis Federaciones. Sobre Morales ya pesa una orden de aprehensión vigente dentro de este proceso, mientras el Ministerio Público continúa con las acciones legales para que el caso avance hacia su fase de juicio oral.

