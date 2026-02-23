TEMAS DE HOY:
Uno decide

Elecciones 2026: estas son las 8 razones válidas para excusarte

El Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz informó cuáles son las razones legales para no ejercer como jurado en las Elecciones Subnacionales 2026. El trámite puede realizarse de forma presencial o digital.

Silvia Sanchez

23/02/2026 16:07

Elecciones 2026: estas son las 8 razones válidas para excusarte. Foto Fuente Directa.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz recordó este lunes las ocho causales legales que permiten a una persona excusarse si fue designada como jurado electoral para las Elecciones Subnacionales 2026, previstas para el 22 de marzo.

Las causales reconocidas son:

  1. Enfermedad debidamente acreditada.

  2. Estado de gravidez.

  3. Fuerza mayor o caso fortuito.

  4. Ser dirigente de una organización política.

  5. Ser candidato o candidata.

  6. Prestar servicios públicos o privados indispensables el día de la elección.

  7. Ser mayor de 60 años.

  8. Tener bajo dependencia a personas con enfermedades incapacitantes.

Plazos y cómo presentar la excusa

En todos los casos, se debe presentar la documentación de respaldo ante el tribunal departamental correspondiente desde este lunes hasta el domingo 1 de marzo, en cumplimiento del calendario electoral definido por el Tribunal Supremo Electoral.

El trámite también puede realizarse de manera digital a través de la plataforma ciudadana del Órgano Electoral.

Línea gratuita para consultas

Ante dudas o consultas, la Dirección Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) habilitó la línea gratuita 800 10 1771 para brindar información sobre el proceso electoral.

Las autoridades recordaron que la función de jurado electoral es obligatoria, salvo en los casos debidamente justificados dentro del plazo establecido.

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

