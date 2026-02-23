Sedes reporta 3.811 casos de chikungunya en Santa Cruz

El jefe de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Alberto Hurtado, informó que la transmisión de chikungunya en el departamento de Santa Cruz continúa en niveles elevados, por lo que se reforzaron las acciones de vigilancia, prevención y control de la enfermedad.

Según el reporte oficial, en lo que va del año se registran 3.811 casos positivos de chikungunya, de los cuales 901 corresponden a la última semana, con una positividad del 57%. Actualmente hay 37 pacientes internados, ocho en estado crítico y cuatro fallecimientos asociados a la enfermedad.

“Necesitamos un mayor compromiso de la población desde su casa, su patio y su barrio para eliminar los criaderos”, enfatizó el jefe de Epidemiología.

Respecto a la influenza, la autoridad informó que se contabilizan 202 casos en lo que va del año y 88 en la última semana, con una positividad del 60%. Indicó que se están reforzando las medidas de bioseguridad y autocuidado, mientras se aguarda la llegada de las vacunas.

Desde la Gobernación de Santa Cruz expresaron su preocupación por el avance de ambas enfermedades.

“Ayúdenos desde la casa eliminando, destruyendo, tapando y volteando los criaderos de mosquito. Si un niño presenta signos y síntomas, no lo mande a la escuela, llévelo a un centro de salud y no se automedique”, exhortó Hurtado.

Mira la programación en Red Uno Play