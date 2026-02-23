Exministro César Siles descarta reuniones en el caso 'Consorcio'

El exministro de Justicia, César Siles, participó este lunes en la inspección técnica ocular realizada en el piso siete del edificio Shopping Norte, en el marco de la investigación del denominado caso 'Consorcio', y aseguró que nunca sostuvo reuniones en ese lugar vinculadas al proceso.

“Hemos asistido al acto de inspección técnica ocular y hemos relatado lo que corresponde, que nunca hemos pasado ninguna reunión acá en el Shopping Norte”, declaró la exautoridad tras el acto investigativo.

Por su parte, su abogado defensor, Aldo Morales, explicó que durante la diligencia participaron varios investigados y una comisión de fiscales, y que ninguno de los presentes mencionó la participación del exministro en alguna reunión relacionada con el caso.

“La comisión de fiscales eran cuatro o cinco más los sujetos involucrados. Ninguno de los que han participado han referido la participación en esa audiencia, en esa reunión o el propósito de convocatoria del doctor César Siles Bazan”, afirmó Morales.

En ese sentido, sostuvo que el contenido de la inspección respalda su posición.

“En cuanto a contenido estamos satisfechos porque se ha establecido una vez más que el doctor César Siles Bazan, como ministro de Justicia, no ha tenido ninguna injerencia en la acción de cumplimiento de Coroico”, aseveró.

Consultado sobre la revisión de teléfonos celulares como parte de las investigaciones, Siles indicó que se trata de actos investigativos iniciales y que ya colaboró con las autoridades.

“Eso es un acto propio de la investigación. Ya se han cumplido los actos investigativos que correspondan y obviamente el celular en su momento ha sido proporcionado a la comisión de fiscales”, aseguró.

Asimismo, reiteró su disposición de continuar colaborando con el Ministerio Público para esclarecer el hecho.

