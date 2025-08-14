Abogada denuncia amenazas contra exjuez Marcelo Lea Plaza en la cárcel de San Pedro

La abogada Zuleika Lanza, defensora del exjuez de Coroico Marcelo Lea Plaza, denunció que su cliente ha sido víctima de amenazas de muerte dentro de la cárcel de San Pedro. Según Lanza, la amenaza provino presuntamente de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, con el objetivo de obligarlo a cambiar su declaración en el caso de consorcio de jueces, fiscales y abogados.

"El doctor Lea Plaza recibió amenazas que pueden denotar una extorsión, estableciendo que si él no cambia su declaración, será trasladado a otro recinto penitenciario y que su estadía no sería saludable", afirmó Lanza, subrayando la gravedad del asunto. La abogada indicó que el mensaje intimidatorio provendría directamente de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario.

La defensa de Lea Plaza tiene previsto presentar estos elementos ante el Ministerio Público para que se investigue el hecho y se brinden garantías de seguridad para el exjuez.

Lanza enfatizó que la vida de su cliente está en peligro, no solo por la amenaza de traslado a un lugar más hostil dentro del penal, sino también por el riesgo a su integridad física y psicológica. "Hoy por hoy la vida del doctor Lea Plaza corre riesgo", sentenció la abogada.

La denuncia surge en un momento delicado, ya que, según Lanza, el exjuez no ha podido ser trasladado para una convocatoria del Ministerio Público, lo que podría agravar su situación de vulnerabilidad. La abogada exigió que las autoridades tomen medidas inmediatas para proteger a Lea Plaza y asegurar que se respete su derecho a la vida y a una investigación justa.

