Ministerio de Gobierno fija fecha para abrir las cajas fuertes de Sebastián Marset

El ministro de Gobierno, Marco A. Oviedo, anunció la fecha oficial para la apertura de las cajas fuertes secuestradas, tras la captura de Sebastián Marset. “Las cajas fuertes se van a abrir este lunes, va a estar la prensa presente, el Ministerio Público y la Policía Bolivia”, aseguró la autoridad.

Esta decisión surge tras los informes del Ministerio Público sobre la necesidad de una orden nacional para proceder. Los fiscales antidrogas habían advertido previamente sobre riesgos de seguridad y posibles protocolos especiales de apertura.

El fiscal Ismael Palenque señaló que se deben tomar previsiones ante posibles amenazas dentro de las cajas. “Algo quizás que pueda poner en peligro a las personas que aperturen o no”, manifestó respecto a la integridad de los peritos.

Por su parte, el fiscal Julio César Porras no descartó la presencia de artefactos lesivos en el interior. “El peligro, no sabemos qué hay, imagínese que haya una bomba o un explosivo”, advirtió el representante del Ministerio Público.

Actualmente, las cajas fuertes se encuentran bajo la administración de Dircabi y cuentan con resguardo de la FELCN. Las autoridades han garantizado que la cadena de custodia se ha mantenido intacta desde el momento del hallazgo.

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