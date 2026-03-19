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Policial

Revelan identidad de los siete extranjeros detenidos por vínculos con Marset

Cinco ciudadanos colombianos y dos ecuatorianos fueron aprehendidos en un operativo en Bolivia. La Policía presume que formaban parte de la seguridad del narcotraficante Sebastián Marset.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/03/2026 21:19

Santa Cruz, Bolivia

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Las autoridades dieron a conocer la identidad de siete ciudadanos extranjeros detenidos en un reciente operativo policial, quienes presuntamente estarían vinculados al entorno del narcotraficante Sebastián Marset.

De acuerdo con el informe oficial, los aprehendidos son:

  • Kevin Enrique Chansi Suga, colombiano, 30 años

  • Luis Esteban Restrepo Jaramillo, colombiano

  • Martino Vandel David Suga, colombiano, 30 años

  • Daniel Anzi Bajañez Rojos, ecuatoriano

  • Sebastián David Hernández, colombiano

  • Eben Almeo Fuentes, colombiano, 33 años

  • José Gustavo Ávila Tapia, ecuatoriano, 46 años

Todos fueron trasladados a dependencias de la Policía Boliviana, donde permanecen bajo investigación.

Durante el operativo, se incautaron uniformes de corte militar, lo que refuerza la hipótesis de que este grupo habría operado como equipo de seguridad del prófugo Marset.

El ministro de Gobierno informó que, según las primeras declaraciones, los detenidos habrían actuado con impunidad y existirían indicios de que pretendían ejecutar acciones violentas en el país. En ese sentido, aseguró que las fuerzas del orden continuarán con los operativos para desarticular completamente esta presunta estructura criminal.

Asimismo, la autoridad remarcó que el procedimiento se realizó con participación del Ministerio Público y bajo control de notarios de fe pública, garantizando la legalidad de las actuaciones. También indicó que se prepara un informe detallado que será presentado en las próximas horas.

 

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