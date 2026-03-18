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¿Qué etapas del proceso electoral concluyen este miércoles?

Este 18 de marzo finalizan sustituciones de candidaturas y propaganda electoral, marcando la recta final hacia el 22 de marzo.

Miguel Ángel Roca Villamontes

18/03/2026 10:31

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Este miércoles 18 de marzo concluyen varias actividades clave del calendario electoral, en el marco de las elecciones subnacionales del 22 de marzo en Bolivia.

Entre los plazos que finalizan está el periodo de sustitución de candidaturas inhabilitadas, conforme a la Ley 026 del Régimen Electoral, vigente desde el 6 de febrero.

Fin de la campaña en medios

También se cierra la etapa de difusión de propaganda electoral en medios de comunicación, que comenzó el pasado 20 de febrero.

Con ello, concluye la campaña en espacios mediáticos de cara a la jornada de votación.

Últimas sustituciones excepcionales

Este miércoles vence además el plazo excepcional para la sustitución de candidaturas por causas sobrevinientes, como fallecimiento, impedimento permanente o incapacidad total.

Estos trámites se realizan ante los tribunales electorales departamentales.

Recta final del proceso

Con el cierre de estos plazos, el proceso electoral entra en su fase final, previo a la votación del domingo.

Bolivia encara estas elecciones con cerca de 20.000 candidatos entre postulantes a gobernaciones, asambleas, alcaldías y concejos municipales.

 

 

 

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