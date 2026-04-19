Édgar Sánchez celebra victoria en Oruro y anuncia agenda para reactivar el departamento

El gobernador electo de Oruro, Édgar Sánchez, recibió con “mucha serenidad” los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, donde alcanzó una ventaja superior a los 12.000 votos.

“Hemos recibido con mucha serenidad la victoria… eso nos da tranquilidad”, afirmó tras conocerse los datos al 90%.

Nuevo desafío

Sánchez señaló que, tras el triunfo, ahora inicia una etapa más compleja centrada en la gestión pública.

“Ahora viene otra preocupación que es la gestión, que va a ser muy difícil”, indicó, al referirse a la situación económica del departamento.

Agenda de trabajo

El gobernador electo anunció que una de sus primeras acciones será convocar a instituciones tanto urbanas como rurales para construir una agenda conjunta.

“Vamos a convocar a todas las instituciones para construir la ruta crítica para sacar adelante Oruro”, sostuvo.

Transición y gobernabilidad

También adelantó que el proceso de transición será clave, así como la búsqueda de consensos en la Asamblea Departamental.

En ese sentido, explicó que cuentan con 14 asambleístas y ya se gestionan alianzas para garantizar gobernabilidad.

Agradecimiento y celebración

Sánchez informó que se trasladará a la ciudad de Oruro para compartir con su militancia y agradecer el respaldo recibido durante la campaña.

“Ha sido un trabajo de casi tres meses… agradecemos profundamente el apoyo”, expresó.

Mensaje final

El gobernador electo enfatizó que el objetivo de su gestión será priorizar el desarrollo del departamento por encima de intereses personales.

“Lo más importante no es Édgar Sánchez, es Oruro”, concluyó.

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