🔴 Sigue en vivo: Cierran mesas y arranca el conteo de votos

A las 16:00 de este domingo, se procedió al cierre de mesas de sufragio en los cinco departamentos donde se desarrolló la segunda vuelta de las elecciones subnacionales 2026.

La jornada se cumplió con las ocho horas de votación establecidas, dando paso ahora al conteo de votos en cada recinto electoral.

Desarrollo de la jornada

El proceso se llevó a cabo en Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, Oruro y Tarija, bajo las disposiciones del Órgano Electoral y con resguardo de fuerzas de seguridad.

Durante la jornada rigieron restricciones como el auto de buen gobierno, la prohibición de circulación vehicular y el expendio de bebidas alcohólicas.

Inicio del conteo

Tras el cierre de mesas, los jurados electorales iniciaron el conteo respectivo de votos, etapa clave para la definición de las nuevas autoridades departamentales.

Se prevé que los resultados preliminares se conozcan a partir de las 21:00 horas, según el avance del cómputo.

Los duelos electorales

En esta segunda vuelta, los votantes eligieron entre los siguientes binomios:

Chuquisaca: Luis Ayllón vs. Franz García

Santa Cruz: Juan Pablo Velasco vs. Otto Ritter

Beni: Jesús Egüez vs. Hugo Vargas

Oruro: Edgar Sánchez vs. Óscar Chambi

Tarija: Adrián Oliva vs. María René Soruco

Alta expectativa

La jornada se desarrolló en un contexto de alta expectativa, ya que definirá a los gobernadores en departamentos donde ningún candidato logró mayoría absoluta en la primera vuelta.

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