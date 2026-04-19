Otto Ritter reconoce resultados y anuncia fiscalización

El excandidato y su acompañante Dianey Cava agradecieron el apoyo y aseguraron continuidad del proyecto político
19/04/2026 19:51
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Tras conocerse los resultados de la segunda vuelta, el excandidato a la Gobernación de Santa Cruz, Otto Ritter, reconoció la decisión de la ciudadanía y afirmó que corresponde respetar la voluntad popular.
“Hoy el pueblo ha hablado… y lo primero que corresponde es respetar su decisión”, manifestó en conferencia de prensa.
Agradecimiento y balance
Ritter agradeció el respaldo recibido durante la campaña y destacó el trabajo realizado en los distintos municipios del departamento.
“Gracias a cada cruceño que salió a votar… a quienes confiaron en nosotros y también a quienes eligieron otro camino”, expresó.
El excandidato aseguró que, pese a no haber obtenido la victoria, continuará activo en la vida política y asumirá un rol de fiscalización.
“Vamos a fiscalizar y exigir que cumplan con sus promesas”, señaló.
Asimismo, indicó que desde la Asamblea Departamental trabajarán para garantizar el desarrollo del departamento.
Mensaje al Santa Cruz
Ritter deseó éxito a las nuevas autoridades, aunque advirtió que estarán atentos al cumplimiento de sus propuestas.
“Cuando a Santa Cruz le va bien, a todos nos va bien”, sostuvo.
Posición firme
El excandidato también marcó distancia con su adversario político, cuestionando la campaña electoral.
“No me dirijo a quienes han hecho guerra sucia”, afirmó.
Dianey Cava
Por su parte, la excandidata a la Vicegobernación, Dianey Cava, aseguró que el proyecto político continuará vigente.
“El sueño cruceño va a seguir… no hay frustración, hemos hecho historia en pocos meses”, indicó.
Cava destacó que se abre una nueva generación en la política regional y reafirmó su compromiso con el departamento.
“Voy a sacar pecho como mujer joven cruceña por este departamento”, concluyó.
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