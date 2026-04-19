¡Atención! Multas por no votar: esto debes pagar si incumples en el balotaje

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) recordó a la ciudadanía que el incumplimiento del deber electoral conlleva sanciones económicas durante las Elecciones Subnacionales 2026.

Según la información oficial, las ciudadanas y ciudadanos que no asistan a emitir su voto sin justificación deberán pagar una multa equivalente al 20% de un salario mínimo nacional, es decir, aproximadamente Bs 660.

En el caso de juradas y jurados electorales que no se presenten o abandonen la mesa de sufragio sin motivo válido, la sanción es mayor, alcanzando el 50% del salario mínimo, equivalente a unos Bs 1.650.

Desde el TED se exhorta a la población a cumplir con su deber ciudadano y participar activamente en la jornada electoral, evitando así sanciones y contribuyendo al fortalecimiento de la democracia.

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