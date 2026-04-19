¿Ruptura y contrato de millones? Lo que se dice sobre Nodal y Ángela Aguilar

En medio de versiones no confirmadas, la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a estar en el centro de la conversación pública, luego de que en los últimos días surgieran reportes sobre una posible separación, presuntamente detonada por polémicas recientes y rumores de infidelidad; esto habría ocurrido en semanas recientes, principalmente en el ámbito mediático y redes sociales, donde también se habla de un supuesto acuerdo prenupcial que contemplaría sanciones económicas en caso de incumplimiento.

¿Existe un acuerdo prenupcial entre Nodal y Ángela Aguilar?

De manera extraoficial, se ha difundido que la pareja habría firmado una capitulación matrimonial, es decir, un acuerdo legal previo al matrimonio.

Según versiones periodísticas, este documento incluiría cláusulas como:

- Un pago cercano a 12 millones de dólares en caso de una presunta infidelidad

- Divorcio inmediato si se comprueba una falta

- Un periodo mínimo de duración del matrimonio

- Separación de bienes desde el inicio

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha confirmado públicamente la existencia de este contrato.

Polémicas recientes que alimentan los rumores

Las especulaciones se intensificaron tras el lanzamiento del tema “Un Vals”, donde el cantante aparece con una modelo que, según usuarios, guarda similitudes con su expareja.

A esto se suman declaraciones del propio intérprete, quien habría señalado que no posee derechos sobre su nombre artístico ni parte de su catálogo musical, lo que generó nuevas reacciones en el entorno mediático.

Silencio público y versiones encontradas

Mientras crecen las versiones sobre una posible ruptura, Ángela Aguilar ha mantenido silencio público, lo que ha sido interpretado de distintas formas por seguidores y comentaristas.

Algunos comunicadores han señalado, sin confirmación oficial, que la pareja podría estar atravesando una separación, aunque esta información no ha sido validada por fuentes directas.

Por su parte, Pepe Aguilar fue cuestionado previamente sobre el supuesto acuerdo, sin ofrecer una postura clara, lo que incrementó las especulaciones.

¿Qué pasaría si se confirma una separación?

En caso de que los rumores resulten ciertos y el acuerdo exista, especialistas han señalado que podrían activarse cláusulas económicas importantes.

Sin embargo, al no existir confirmación oficial, estos escenarios permanecen en el terreno de lo hipotético. TV Azteca.

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