TEMAS DE HOY:
Contrabando elecciones Santa Cruz tiroteo radial 26

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Sin filas y en minutos: la Gestora pide activar la 'Llave Digital' para consultar tus aportes

La entidad promueve el acceso rápido y seguro a la información a través de su Oficina Virtual.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

19/04/2026 11:28

Foto referencial
Bolivia

Escuchar esta nota

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo lanzó una campaña para incentivar a los asegurados a activar su Llave Digital y así facilitar el acceso a sus datos previsionales de manera rápida, segura y sin necesidad de realizar filas.

“Activa tu Llave Digital y toma el control de tus ahorros”, es el mensaje central de la iniciativa, que busca fortalecer el uso de herramientas digitales entre la población.

Entre los beneficios destacados, la entidad señala la posibilidad de vincular la cuenta con Ciudadanía Digital y realizar consultas en línea desde cualquier lugar. “Si ya cuentas con Ciudadanía Digital, vincula tu cuenta al instante en nuestra Oficina Virtual. Sin filas, 100% online”, detalla la información institucional.

Además, la Gestora habilitó atención mediante WhatsApp para guiar a los usuarios en el proceso. 

La campaña enfatiza la importancia de la seguridad en el manejo de la información personal.

“Tu seguridad es nuestra prioridad”, concluye la entidad, invitando a los asegurados a aprovechar las plataformas digitales disponibles.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:30

Sabores bolivianos

12:00

Uno decide 2026

12:25

Uno decide 2026

14:00

La gran batalla: duelo de voces

16:00

Uno de película

22:00

Super deportivo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:30

Sabores bolivianos

12:00

Uno decide 2026

12:25

Uno decide 2026

14:00

La gran batalla: duelo de voces

16:00

Uno de película

22:00

Super deportivo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD