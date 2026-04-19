La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo lanzó una campaña para incentivar a los asegurados a activar su Llave Digital y así facilitar el acceso a sus datos previsionales de manera rápida, segura y sin necesidad de realizar filas.

“Activa tu Llave Digital y toma el control de tus ahorros”, es el mensaje central de la iniciativa, que busca fortalecer el uso de herramientas digitales entre la población.

Entre los beneficios destacados, la entidad señala la posibilidad de vincular la cuenta con Ciudadanía Digital y realizar consultas en línea desde cualquier lugar. “Si ya cuentas con Ciudadanía Digital, vincula tu cuenta al instante en nuestra Oficina Virtual. Sin filas, 100% online”, detalla la información institucional.

Además, la Gestora habilitó atención mediante WhatsApp para guiar a los usuarios en el proceso.

La campaña enfatiza la importancia de la seguridad en el manejo de la información personal.

“Tu seguridad es nuestra prioridad”, concluye la entidad, invitando a los asegurados a aprovechar las plataformas digitales disponibles.

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