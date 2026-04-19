Entre ladrillos: así transportaban 445 paquetes de marihuana en un camión

Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) permitió interceptar un cargamento de marihuana oculto en un camión que transportaba ladrillos en el puesto de control de Locotal.

Durante la inspección de un vehículo tipo Volvo FH7, los efectivos antinarcóticos detectaron irregularidades en la carga, lo que derivó en una requisa más minuciosa. En el interior se encontraron 16 bolsas de yute celestes escondidas entre los ladrillos.

Al revisar el contenido, se identificaron un total de 445 paquetes con una sustancia vegetal. Tras realizar la prueba de campo, esta dio resultado positivo para marihuana.

Como resultado del operativo, una persona fue aprehendida y el caso fue remitido al Ministerio Público para su correspondiente investigación.

Desde la Felcn destacaron que este tipo de intervenciones forma parte de los controles permanentes que se realizan en rutas estratégicas del país para combatir el narcotráfico.

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