Un paracaidista que realizaba una exhibición durante un partido de fútbol americano en la Universidad Virginia Tech se estrelló contra el marcador del estadio y quedó colgando en el aire sujeto por su paracaídas el sábado.

El público presente en el partido de fútbol americano de primavera en el estadio Lane observó con alarma cómo un artista no identificado descendía hacia la pantalla gigante portando una bandera estadounidense durante la ceremonia previa al partido.

"Uno de los tres paracaidistas se desvió de su trayectoria y quedó atascado en el marcador de nuestro estadio", declaró Virginia Tech en un comunicado sobre el incidente.

Según el comunicado oficial, se avisó al Departamento de Bomberos de Blacksburg y los equipos trajeron una grúa con escalera para rescatar al paracaidista atrapado y ponerlo a salvo en 15 minutos.

"Fue examinado por personal médico en el lugar, recibió tratamiento y fue dado de alta", dijo la institución.

No se registraron otros heridos durante el incidente. ABC

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