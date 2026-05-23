La Casa Blanca activa protocolo de seguridad tras reportes de disparos

La Casa Blanca fue puesta bajo un protocolo de seguridad este sábado luego de que se escucharan presuntos disparso en sus alrededores, hecho que generó un despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad y obligó a resguardar a periodistas que trabajaban en la zona.

De acuerdo con reportes de comunicadores presentes en la zona, entre 20 y 30 disparos habrían sido escuchados durante la tarde mientras varios medios realizaban transmisiones en vivo.

Tras el incidente, agentes del Servicio Secreto establecieron un cordón de seguridad alrededor del área destinada a la prensa y pusieron a resguardo a los trabajadores de los medios.

Uno de los momentos que generó mayor impacto fue compartido por la corresponsal de ABC News, Selina Wang, quien difundió en redes sociales imágenes en las que se encontraba grabando un informe cuando comenzaron a escucharse los presuntos disparos.

En el video se observa cómo reacciona y se lanza al suelo rápidamente junto a otras personas presentes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles heridos ni han revelado detalles sobre las causas del incidente. Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

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