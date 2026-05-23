Vivienda gratis y trabajo fijo: un pueblo español busca familias para vivir en las montañas

El pequeño pueblo de Arenillas, ubicado en la provincia de Soria, España, lanzó una iniciativa para atraer nuevas familias y combatir la despoblación que afecta a gran parte de las zonas rurales del país. La propuesta incluye vivienda gratuita, empleo estable y la posibilidad de desarrollar una nueva vida en un entorno natural rodeado de montañas.

Con apenas 40 habitantes registrados, la comunidad busca incorporar residentes permanentes, especialmente familias con hijos en edad escolar, con el objetivo de mantener activa la vida del pueblo y garantizar su futuro.

Según la convocatoria, las personas seleccionadas podrán acceder a una vivienda municipal completamente rehabilitada y equipada, sin costo de alquiler, además de contar con un trabajo asegurado.

Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas y ofrecen trabajo asegurado. Foto: Ayuntamiento de Soria

Entre los beneficios que ofrece el programa destacan:

• Empleo estable como albañil, enfocado en trabajos de mantenimiento y rehabilitación de edificios municipales.

• Posibilidad de gestionar el bar o centro social del pueblo como una actividad complementaria.

• Transporte escolar gratuito para los niños hacia el centro educativo ubicado en Berlanga de Duero.

• Mejoras en la conexión a internet, permitiendo incluso combinar actividades laborales con teletrabajo.

Las autoridades locales señalaron que la intención es atraer personas interesadas en establecerse a largo plazo y formar parte activa de la comunidad, por lo que priorizarán a familias comprometidas con el proyecto de vida rural.

El interés generado por la propuesta fue inmediato. De acuerdo con reportes difundidos, la iniciativa recibió cientos de solicitudes provenientes de distintas regiones de España e incluso de otros países.

Las personas interesadas pueden realizar su postulación contactando al ayuntamiento local y enviando información sobre su situación familiar, motivaciones y experiencia laboral.

Fuente: El Cronista

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