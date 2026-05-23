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Miguelito vuelve a ser titular en Santos y buscará brillar ante Gremio

El boliviano Miguel Terceros arrancará desde el inicio por segundo partido consecutivo en el Santos, que enfrentará esta tarde a Gremio por el Brasileirao 2026.

Martin Suarez Vargas

23/05/2026 17:38

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Miguelito en la portada oficial de anuncio de titulares del Santos para el partido contra Gremio. Foto: Santos Futebol Clube (Facebook).
Brasileirao.

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El futbolista boliviano Miguel Terceros tendrá una nueva oportunidad para demostrar su talento en el fútbol brasileño. El extremo ofensivo del Santos será titular este jueves desde las 18:00 en el duelo frente a Gremio por el Brasileirao 2026.

Titulares del Santos donde aparece Miguelito Terceros. Foto: Santos Futebol Clube (Facebook).

Será la segunda ocasión consecutiva en la que el joven jugador boliviano aparezca desde el arranque con el ‘Peixe’. En el anterior compromiso frente a San Lorenzo por la Copa Sudamericana 2026, Miguelito también inició como titular, aunque fue sustituido en el segundo tiempo.

Ahora, el atacante buscará aprovechar los minutos y consolidarse dentro del equipo brasileño, mostrando las cualidades que lo llevaron a ser considerado una de las grandes promesas del fútbol boliviano.

Miguel Terceros también es una pieza habitual en la selección boliviana dirigida por Óscar Villegas, entrenador que regularmente lo convoca para los partidos oficiales de la Verde.

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