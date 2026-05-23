¡Perú hace historia! Ignacio Buse rompe en llanto tras conquistar su primer ATP 500

El tenis peruano vivió una jornada histórica gracias a Ignacio Buse. El joven de 22 años se consagró campeón del Bitpanda Hamburg Open tras derrotar al estadounidense Tommy Paul por 7-6, 4-6 y 6-3 en una emocionante final disputada en Hamburgo.

Buse, que había ingresado al torneo desde la fase clasificatoria, cerró la semana más importante de su carrera levantando su primer trofeo ATP. Tras el último punto, el peruano no pudo contener las lágrimas y celebró emocionado junto a su equipo y los aficionados que lo acompañaron en Alemania.

El primer set fue extremadamente parejo y se definió en un intenso tie-break. Allí, el peruano mostró personalidad en los momentos clave y terminó quedándose con el parcial tras una brillante derecha cruzada que hizo explotar al público presente en el Rothenbaum.

En el segundo set, el calor comenzó a pasar factura. Las altas temperaturas afectaron físicamente a Buse, quien incluso necesitó una pausa durante el partido. Tommy Paul aprovechó el bajón del peruano para imponerse 6-4 y llevar la definición al tercer set.

Sin embargo, Buse volvió a demostrar la fortaleza mental que exhibió durante todo el torneo. Recuperó la agresividad desde el fondo de la cancha, tomó rápidamente ventaja y terminó sellando el triunfo por 6-3 para escribir su nombre en la historia del tenis peruano.

Con esta conquista, Ignacio Buse se convirtió en el primer peruano en ganar un ATP 500 y en el cuarto tenista de su país en levantar un título ATP en la Era Abierta, siguiendo los pasos de Jaime Yzaga, Pablo Arraya y Luis Horna.

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