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¡Parecía vóley! El insólito gol que dejó a Racing fuera de la Sudamericana

El balón rebotó varias veces en el travesaño, el arquero perdió el equilibrio y Caracas aprovechó el increíble blooper para silenciar a toda la ‘Academia’.

Martin Suarez Vargas

23/05/2026 17:05

Agregar Reduno en
Tres momentos en la escena del gol, captura de imagen de video de redes sociales. Foto: Video Facebook.
Argentina.

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Una escena difícil de creer se vivió en la Copa Sudamericana. Racing Club quedó eliminado del torneo luego de empatar 2-2 ante Caracas FC en Argentina, en un partido que tuvo uno de los goles más insólitos del campeonato.

La jugada ocurrió a los 74 minutos, cuando la ‘Academia’ ganaba 2-1 y parecía encaminarse a la victoria. Todo comenzó con un tiro de esquina para el conjunto venezolano. El arquero Matías Tagliamonte intentó quedarse con el balón, pero este se le escapó ligeramente y terminó impactando en el travesaño.

La pelota comenzó a rebotar varias veces sobre la parte superior del horizontal mientras el guardameta trataba desesperadamente de despejarla. En medio del desconcierto, el portero perdió el equilibrio y terminó cayendo al césped, dejando la jugada completamente abierta.

Cuando el balón finalmente descendió, los jugadores de Caracas reaccionaron rápido y aprovecharon el caos en el área. Irving Gudiño apareció solo para empujar la pelota al fondo de las redes y decretar el 2-2 definitivo que terminó sentenciando la eliminación de Racing de la Copa Sudamericana.

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