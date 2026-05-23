¡Atención Bolivia! Dellien y Prado ya conocen a sus rivales para el cuadro principal del Roland Garros

Bolivia volverá a tener presencia en uno de los torneos más importantes del tenis mundial. Los bolivianos Hugo Dellien y Juan Carlos Prado ya conocen a sus respectivos rivales para la primera ronda del Roland Garros, donde intentarán seguir haciendo historia en suelo francés.

Dellien tendrá un complicado debut frente al francés Valentin Royer, luego de haber mostrado un gran nivel en la qualy del torneo parisino. El boliviano llega motivado tras eliminar al español Roberto Carballés Baena y ahora buscará avanzar de ronda ante uno de los representantes locales.

Por su parte, el cruceño Prado enfrentará al español Martín Landaluce en un duelo entre dos jóvenes promesas del tenis internacional. El boliviano logró una clasificación histórica al cuadro principal después de dejar en el camino al hongkonés Coleman Wong, despertando la ilusión de todo el país.

Hasta el momento no fueron confirmados los horarios de ambos compromisos, aunque se espera que los partidos generen gran expectativa entre los aficionados bolivianos. Dellien y Prado intentarán dejar en alto el nombre de Bolivia en las canchas de París.

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