"Quería ser enterrado en Bolivia": Pareja de Víctor revela lo que le dijo antes de fallecer en el descarrilamiento del tren en España

La esperanza se apagó esta tarde en el Centro Cívico de Córdoba. Víctor Luis Terán, el boliviano que permanecía desaparecido tras el fatal accidente ferroviario ocurrido el domingo en el sur de España, fue identificado entre los fallecidos. Su esposa, Osiris Sevilla, recibió la confirmación a las 16:00 horas (hora local), tras una espera agónica que ha conmovido a la comunidad inmigrante.

"Mi marido no ha muerto, le han arrebatado la vida. Él no quería morir, tenía mil proyectos", declaró Osiris, completamente hundida tras conocer el desenlace. Víctor regresaba a Huelva para retomar su trabajo cuidando a personas mayores después de haber pasado las fiestas de fin de año en Centroamérica.

Un mensaje de audio: la última conexión

La tragedia está marcada por la fatalidad. La pareja había viajado a Nicaragua para las fiestas, pero debido al alto costo de los pasajes, decidieron regresar en vuelos separados. Víctor llegó a Madrid el domingo y tomó el tren Alvia con destino a Huelva.

A las 18:43 del domingo, apenas una hora antes del choque, Víctor envió un último audio de WhatsApp a su esposa. En el mensaje hablaba de su hijo y de los planes para reencontrarse en Sevilla. Poco después, el tren en el que viajaba colisionó con un convoy de la empresa Iryo que había descarrilado previamente en Adamuz.

El drama de la repatriación

Osiris, quien trabaja como asistente sanitaria, pagó 611 euros —la mitad de su sueldo mensual— en un taxi desde Madrid hasta Córdoba para buscar a su esposo en hospitales y centros de emergencia. Ahora, su prioridad es cumplir la última voluntad y el derecho de su familia: trasladar el cuerpo de Víctor a Bolivia para su entierro.

Sin embargo, el reto más difícil será comunicar la noticia en Bolivia al hijo de Víctor, un niño de apenas 7 años que lleva su mismo nombre. "Va a ser muy triste, no sé cómo se lo voy a decir", lamentó Sevilla.

Una de las peores tragedias en España

El balance oficial de víctimas ha ascendido a 42 fallecidos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó que todas las hipótesis sobre las causas del siniestro permanecen abiertas, mientras los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitaron la zona para agradecer el esfuerzo de los servicios de emergencia.

Para la familia de Víctor Terán en Bolivia, la tragedia apenas comienza con el inicio de los trámites consulares para la repatriación de sus restos, en medio de un dolor que ha cruzado el Atlántico.

