¡Millonaria venganza! Fue despedida y terminó derramando 60.000 litros de vino | VIDEO

Una bodega en España reportó la pérdida de cerca de 60 mil litros de vino, valuados en aproximadamente 2 millones de euros (16 millones de bolivianos), tras un incidente que ha generado preocupación en el sector vitivinícola y actualmente es objeto de investigación.

De acuerdo con los primeros informes, el hecho se registró pocos días antes del despido de una trabajadora, lo que ha despertado sospechas y derivado en señalamientos mientras se busca esclarecer lo ocurrido. Las autoridades ya iniciaron las diligencias correspondientes para determinar si se trató de un accidente, negligencia o un acto intencional.

En las imágenes se observa a una persona, aún con uniforme de trabajo, acercarse a uno de los depósitos y abrir la válvula, lo que provoca la salida inmediata del vino. Posteriormente, intenta manipular un segundo tanque, pero no logra abrirlo. Segundos después, abandona el lugar de manera apresurada.

La empresa afectada no ha brindado mayores detalles sobre las circunstancias del incidente, pero confirmó la magnitud de la pérdida, considerada significativa tanto en términos económicos como productivos.

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