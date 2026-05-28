Una ola de temor ante la inminencia de nuevos tiroteos sacude a la provincia de Chubut, en el sur de Argentina. Luis Damián Uribe (30 años), quien sobrevivió a un brutal ataque donde su pareja embarazada fue asesinada, lanzó una serie de aterradoras amenazas en sus redes sociales, prometiendo tomar la justicia por mano propia y desatar una venganza sangrienta contra los agresores.

El trágico episodio ocurrió en el barrio Máximo Abásolo de la ciudad de Comodoro Rivadavia, cuando el vehículo en el que viajaba la pareja fue interceptado por un desconocido que abrió fuego. Mariana Soledad Calfuquir (33 años), quien cursaba un embarazo de dos meses y era madre de dos niños, recibió un impacto de bala letal en la cabeza. Uribe, a pesar de estar herido, logró conducir hasta una estación policial para pedir auxilio antes de ser hospitalizado.

Foto: diariocronica.com.ar

La hipótesis: Un ajuste de cuentas por un botín

Aunque en un principio el sobreviviente declaró ante las autoridades que el ataque ocurrió mientras realizaba un viaje informal como chofer de aplicación, la investigación dio un giro radical debido a severas inconsistencias en su relato.

La policía local maneja ahora como principal hipótesis un ajuste de cuentas. Los investigadores sospechan que Uribe acudió esa noche a la vivienda de un cómplice —con quien presuntamente cometía robos a la propiedad— para reclamar su parte del dinero de un botín. En medio de esa disputa, se habría desencadenado la balacera.

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"Yo no soy vigilante"

Fiel a los códigos del mundo delictivo local, Uribe se ha negado rotundamente a colaborar con la justicia o a identificar a los tiradores ante la policía, utilizando el término "vigilante" (jerga argentina para referirse a un delator o informante).

"Yo no soy vigilante. Siempre voy a ser bandido, ladrón y asesino con los que se la mandaron, jamás vigilante", sentenció el hombre tras recibir el alta médica.

A través de sus redes sociales, donde incluso publicó una fotografía suya postrado en la cama del hospital con una máscara de oxígeno, Uribe dejó en claro que no recurrirá a las vías legales: "Yo no hago denuncia, agárrense bien (...) que les voy a extinguir toda su familia". "Así me dejaron pero ustedes se van para el cajón, por mi familia mato y muero". "Me mataron a mi señora y a mi hijo y ahora ajo y agua [a aguantarse]".

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Alerta policial ante posibles represalias

Las alarmas se han encendido entre los habitantes de la zona y las fuerzas de seguridad, que temen el estallido de una guerra abierta entre bandas debido a las promesas de venganza de Uribe, quien ya anunció que saldrá de "cacería".

En el marco de las investigaciones para esclarecer el homicidio de Calfuquir, la policía argentina desplegó ocho allanamientos simultáneos en distintos sectores de Comodoro Rivadavia. Aunque los operativos no resultaron en el hallazgo de armas de fuego, las autoridades secuestraron múltiples teléfonos celulares y elementos de valor criminalístico que están siendo peritados para identificar formalmente a los autores del crimen antes de que se produzca un nuevo derramamiento de sangre.

Con datos de diariocronica.com.ar y RT.

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