Antonela Lima, pareja del exdelantero uruguayo de Newell’s, Juan Ignacio Ramírez, quedó envuelta en un fuerte escándalo luego de que una marca de ropa en Paraguay difundiera imágenes captadas por cámaras de seguridad en las que aparentemente se la observa sustrayendo prendas y accesorios de un local comercial.

El video fue publicado por la tienda The New Black y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de comentarios, críticas y también dudas sobre lo ocurrido.

Según la versión difundida por los propietarios del comercio, Lima habría sustraído ropa, zapatillas y una billetera mientras se encontraba dentro del local. La marca aseguró que, gracias a la intervención policial, lograron recuperar todos los artículos.

“Lo contamos así porque tiene un final feliz. Pudimos recuperar todo con la ayuda de la Policía”, señalaron desde la cuenta de TikTok de la tienda paraguaya.

La grabación dura menos de un minuto y muestra a la mujer probándose prendas y calzados, mientras en otros momentos se la ve guardando algunos objetos en una valija.

Lima se encontraba en la ciudad de Asunción, Paraguay, donde había llegado junto a su hija Faustina, quien participaba en un concurso de belleza.

Sin embargo, el caso dio un giro luego de que la propia Antonela Lima se pronunciara a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, la influencer anunció que se mantendrá alejada de las plataformas digitales por recomendación de sus abogados y por el impacto emocional que la situación está generando en su familia.

“A pedido de mis abogados, mi familia y, principalmente, por mi paz y la paz de mis hijos, que se están viendo afectados, voy a estar inactiva por un tiempito. Con la salud mental no se jode”, escribió.

De acuerdo con medios uruguayos, Lima inició acciones legales en Paraguay contra los responsables de la tienda, al sostener que el video no reflejaría un robo real, sino una campaña publicitaria en la que habría participado tras ser contratada por varias marcas.

Según esa versión, la influencer asegura que el local le entregó una valija y le indicó que tomara lo que pudiera como parte de una dinámica grabada. También afirma que debía mirar hacia la cámara de seguridad al finalizar, tal como se observa en el material viralizado.

La defensa de Lima sostiene que se realizaron varias tomas dentro del local y que ella se retiró sin saber cuál sería el uso final de esas imágenes.

El caso generó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionan duramente a la influencer, otros consideran que el video parece “demasiado armado” y sospechan que podría tratarse de una estrategia publicitaria que terminó fuera de control.

Por ahora, el caso continúa generando repercusión en Paraguay, Uruguay y Argentina, mientras se espera conocer si las autoridades o las partes involucradas presentan nuevos elementos que aclaren si se trató de un hecho delictivo o de una campaña promocional mal manejada.

Con información de TN - Argentina

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