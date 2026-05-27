Giro histórico en Suecia: Prohibición absoluta de matrimonios entre primos para frenar el "control por honor"

En una decisión legislativa de amplio alcance político y social, el Parlamento de Suecia aprobó por unanimidad una estricta reforma legal que prohíbe formalmente los matrimonios entre primos hermanos y otros parientes cercanos. La medida, que entrará en vigor de manera oficial el próximo 1 de julio de 2026, representa un cambio drástico en las políticas de control civil y de integración del país nórdico.

El principal motor detrás de esta iniciativa, impulsada con firmeza por el actual Gobierno de coalición de centroderecha, es el combate directo contra la denominada "opresión del honor". Según los informes oficiales que sustentaron el proyecto de ley presentado el pasado marzo, las autoridades suecas identificaron que un alto porcentaje de las uniones celebradas entre primos de primer grado no corresponden a decisiones voluntarias, sino que constituyen matrimonios forzados o arreglados bajo una intensa presión del entorno familiar.

"La violencia y la opresión por motivos de honor no tienen cabida en nuestra sociedad", enfatizó contundentemente el ministro de Justicia sueco, Gunnar Strömmer, durante la presentación de la propuesta.

Con esta nueva normativa, el Estado busca blindar los derechos y la libertad individual de las personas vulnerables dentro de estas dinámicas, apuntando de forma específica a la protección de las mujeres y de los menores de edad, quienes estadísticamente resultan ser las principales víctimas de este entramado de control social y tradiciones familiares restrictivas.

Bloqueo a la vía internacional y la reagrupación familiar

Un aspecto crucial de la ley es su alcance extraterritorial. A partir de julio de 2026, Suecia aplicará un veto generalizado y no reconocerá ningún matrimonio entre parientes directos, aun cuando este haya sido legalmente contraído en el extranjero de acuerdo con las leyes del país de origen.

Al invalidar este vínculo de forma interna, las autoridades cierran de golpe la vía jurídica para la reagrupación familiar, un mecanismo que con frecuencia se utilizaba para trasladar y asentar residencias en territorio sueco bajo el amparo de alianzas conyugales de carácter consanguíneo.

Restricciones extendidas

La nueva ley de control civil también introduce regulaciones estrictas para otros lazos de convivencia. A partir de su entrada en vigencia, los hermanastros y los hermanos por adopción tendrán estrictamente prohibido casarse entre sí dentro del marco general, eliminando los vacíos legales previos.

Hasta el momento, el Código de Matrimonio de la nación escandinava ya vetaba los enlaces en línea recta ascendente o descendente (como padres e hijos) así como entre hermanos biológicos plenos, pero mantenía ciertas flexibilidades y dispensas especiales gestionadas ante juntas administrativas provinciales para medio hermanos y lazos adoptivos. Con esta reforma, las líneas rojas del Estado sueco se expanden notablemente en pos del orden y la protección social.

Con datos de Alerta Mundial, sdpnoticias y Bio Bio Chile.

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