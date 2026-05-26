TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Internacional

(Video) Una pareja esquiva la muerte tras caerles un enorme tejado desde gran altura

Una cámara de seguridad registró el escalofriante instante en que dos peatones lograron reaccionar a tiempo.

Ximena Rodriguez

26/05/2026 18:13

Agregar Reduno en
Composición: Red Uno.
Rusia

Escuchar esta nota

Un hombre y una mujer sobrevivieron de milagro tras verse sorprendidos por la abrupta caída de un enorme trozo de tejado en la ciudad rusa de Asbest. Una cámara de seguridad de la zona captó el impactante momento en que ambos peatones lograron reaccionar y apartarse de la trayectoria del objeto justo a tiempo.

Según reportaron los medios locales, la estructura que casi provoca una tragedia se desprendió de un edificio que se encontraba en pleno proceso de reparación. El incidente ha despertado una fuerte indignación en la provincia de Sverdlovsk debido a la evidente falta de medidas de seguridad para proteger a los transeúntes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD