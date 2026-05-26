(Video) Una pareja esquiva la muerte tras caerles un enorme tejado desde gran altura

Un hombre y una mujer sobrevivieron de milagro tras verse sorprendidos por la abrupta caída de un enorme trozo de tejado en la ciudad rusa de Asbest. Una cámara de seguridad de la zona captó el impactante momento en que ambos peatones lograron reaccionar y apartarse de la trayectoria del objeto justo a tiempo.

Según reportaron los medios locales, la estructura que casi provoca una tragedia se desprendió de un edificio que se encontraba en pleno proceso de reparación. El incidente ha despertado una fuerte indignación en la provincia de Sverdlovsk debido a la evidente falta de medidas de seguridad para proteger a los transeúntes.

Mira la programación en Red Uno Play