En las profundidades oscuras del océano, donde casi ningún ser humano ha llegado, científicos encontraron una criatura que parece salida de otro mundo: un pequeño pulpo azul del tamaño de una pelota de golf.

El hallazgo ocurrió en el archipiélago de Islas Galápagos, considerado uno de los ecosistemas más importantes y biodiversos del planeta.

La nueva especie, bautizada como Microeledone galapagensis, fue descubierta a 1.768 metros de profundidad durante una expedición científica realizada cerca de la Isla Darwin.

Un hallazgo inesperado en las profundidades

El pequeño pulpo fue visto por primera vez en 2015 durante una misión oceanográfica a bordo del buque E/V Nautilus, en colaboración con la Fundación Charles Darwin y la Dirección del Parque Nacional Galápagos.

Para explorar el fondo marino, los investigadores utilizaron un robot submarino operado a distancia (ROV), que recorría una montaña submarina cerca del extremo norte del archipiélago.

Fue entonces cuando las cámaras captaron una diminuta figura azul desplazándose sobre el lecho oceánico.

Los científicos quedaron sorprendidos.

Fotografía de archivo cedida por la Fundación Charles Darwin que muestra un pequeño pulpo azul, avistado por primera vez durante una expedición de aguas profundas, realizada a bordo del E/V Nautilus, en colaboración con la Fundación Charles Darwin (FCD) y la Dirección del Parque Nacional Galápagos, en el archipiélago de Galápagos (Ecuador). (Agencia EFE)

Usando el robot, lograron recolectar cuidadosamente al extraño animal y trasladarlo hasta la Estación Científica Charles Darwin para estudiarlo.

“Nunca había visto algo así”

Mientras clasificaban las especies obtenidas durante la expedición, el pequeño pulpo destacó inmediatamente entre todos los ejemplares.

Los investigadores contactaron a Janet Voight, una reconocida especialista en octópodos.

Al ver las imágenes, su reacción fue inmediata.

“Nunca había visto algo así”, aseguró la científica, quien lideró posteriormente el estudio que confirmó que se trataba de una nueva especie para la ciencia.

Un pulpo tan raro que no querían abrirlo

El descubrimiento también representó un desafío para los investigadores.

Solo existía un espécimen y estudiarlo implicaba desmontar partes delicadas del cuerpo para analizar órganos internos, boca, pico y dientes.

Para evitar dañarlo, el equipo recurrió a tecnología de tomografía computarizada en 3D.

Gracias a miles de imágenes radiográficas digitales, lograron observar el interior del pequeño pulpo sin destruirlo.

La técnica permitió analizar detalles anatómicos suficientes para confirmar oficialmente que se trataba de una especie completamente desconocida.

Un océano todavía lleno de misterios

Los investigadores destacaron que hallazgos como este demuestran cuánto falta por descubrir en las profundidades marinas de Galápagos.

“Estos son pequeños pulpos que viven en el océano profundo y casi nadie en la Tierra ha podido verlos”, explicó Voight.

Por su parte, la científica marina Salome Buglass señaló que cada nueva especie ayuda a comprender mejor los ecosistemas ocultos del océano y la importancia de protegerlos.

Las Islas Galápagos son consideradas un laboratorio natural único en el mundo y fueron el lugar que inspiró a Charles Darwin a desarrollar su teoría de la evolución en el siglo XIX.

Ahora, más de 180 años después, el archipiélago sigue sorprendiendo al planeta con criaturas que parecen recién descubiertas de otro universo.

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