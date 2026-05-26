El histórico entrenador de arqueros de Boca Juniors falleció este martes a los 55 años tras una dura lucha contra la ELA. Su legado quedó marcado por las inolvidables definiciones desde los doce pasos y su aporte al fútbol sudamericano.

El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Fernando Gayoso, emblemático entrenador de arqueros de Boca Juniors, quien murió este martes 26 de mayo en Buenos Aires luego de varios años enfrentando la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que le había sido diagnosticada hace cuatro años.

La noticia generó conmoción en el mundo deportivo y en el predio de Ezeiza, donde el club xeneize decidió colocar las banderas a media asta en señal de duelo. Gayoso se desempeñaba actualmente como coordinador de divisiones inferiores y seguía ligado al fútbol pese al delicado avance de la enfermedad.

El anuncio fue realizado por su hijo Francisco mediante un emotivo mensaje en redes sociales, donde destacó la fortaleza y resiliencia de su padre durante todo el proceso. “Se fue una leyenda, alguien que me enseñó todo en esta vida”, escribió en una publicación cargada de dolor, recordando además el reciente fallecimiento de su madre, Silvina Mazza, ocurrido en enero de este año.

Fernando Gayoso dejó una huella imborrable dentro de Boca Juniors gracias a su trabajo estratégico en las definiciones por penales. Bajo su preparación, el club ganó 14 de 17 tandas, trabajando junto a entrenadores como Miguel Ángel Russo, Rodolfo Arruabarrena y Jorge Almirón.

En distintas entrevistas, el preparador de arqueros había relatado el duro impacto emocional que significó recibir el diagnóstico de ELA. A pesar de las limitaciones físicas que la enfermedad le provocó con el paso del tiempo, continuó colaborando activamente con el club y acompañando a los jóvenes futbolistas de inferiores.

Además de su exitoso paso por Boca, Gayoso desarrolló una extensa carrera en instituciones como Racing Club, Vélez Sarsfield, Tigre y Nacional, consolidándose como uno de los especialistas más respetados del fútbol sudamericano.

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