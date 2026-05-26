El sueño mundialista de Lamine Yamal ya es una realidad… y nadie lo vivió con más emoción que su familia.

El joven talento del FC Barcelona fue incluido en la lista de 26 jugadores convocados por Luis de la Fuente para disputar el próximo Mundial de la FIFA, convirtiéndose en uno de los nombres más emocionantes de la convocatoria española.

Pero mientras el anuncio sacudía al mundo del fútbol, en casa de Yamal se vivía un momento mucho más especial.

Lágrimas, abrazos y orgullo familiar

Las cámaras captaron a la madre del futbolista, Sheila Ebana, y a su hermano menor, Keyne, siguiendo en directo por televisión el anuncio oficial de la selección española.

La tensión y expectativa eran evidentes.

Y cuando finalmente escucharon el nombre de Lamine entre los convocados, la emoción explotó en la sala.

Sonrisas, abrazos y miradas llenas de orgullo marcaron un instante profundamente emotivo que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

Miles de usuarios destacaron la reacción genuina de la familia y recordaron el impresionante camino recorrido por el futbolista pese a su corta edad.

De promesa a estrella mundialista

Con apenas 18 años, Lamine Yamal ya logró conquistar Europa y convertirse en una de las máximas figuras emergentes del fútbol mundial.

Ahora, el joven atacante tendrá la oportunidad de disputar su primer Mundial y buscar un nuevo título con la selección española.

Su convocatoria también confirma el enorme presente que vive el futbolista, considerado por muchos como una de las grandes joyas del fútbol internacional.

Un momento que tocó a millones

Más allá del fútbol, el video de la reacción familiar terminó conectando emocionalmente con miles de personas.

Porque detrás del talento, los goles y la fama, apareció una escena íntima y humana: una madre viendo cómo el sueño de su hijo se convierte en realidad frente a sus ojos.

Y para muchos fanáticos, ese fue el verdadero momento inolvidable de la convocatoria.

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