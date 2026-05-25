¡Lo grabaron todo! La conmovedora reacción de Gavi al enterarse que jugará el Mundial con España

La convocatoria de España para el Mundial 2026 dejó uno de los momentos más emotivos del fútbol europeo. Gavi, mediocampista de Barcelona, regresará a la selección después de un largo proceso de recuperación marcado por duras lesiones que lo alejaron de las canchas durante gran parte del último año.

El futbolista siguió la transmisión oficial de la lista junto a varios compañeros del club catalán, entre ellos Lamine Yamal. Al escuchar su nombre entre los convocados por Luis de la Fuente, el jugador reaccionó con una mezcla de alegría y alivio que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Gavi sufrió una grave rotura de ligamentos que lo dejó fuera durante gran parte de 2024 y posteriormente volvió a sufrir problemas físicos que retrasaron todavía más su regreso. Su último encuentro con la selección había sido en las semifinales de la UEFA Nations League frente a Francia, en un vibrante triunfo español por 5-4.

Tras varios meses de recuperación y una artroscopia que también complicó su continuidad en Barcelona, el mediocampista reapareció este año en La Liga y fue recuperando protagonismo poco a poco. En las últimas jornadas incluso volvió a ser titular, demostrando que estaba listo para regresar al máximo nivel.

Con apenas 21 años, Gavi ya acumula 28 partidos y cinco goles con la selección absoluta de España. Ahora tendrá la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo, convirtiéndose en una de las historias más conmovedoras de la convocatoria española rumbo al torneo de 2026.

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