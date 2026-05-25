Luis de la Fuente: "Somos capaces de ganar el Mundial"

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, aseguró este lunes que siente que su equipo es “capaz de ganar el Mundial” de este verano, que están entre “los favoritos”, pero que eso “no garantiza nada” con vistas a la cita de Estados Unidos, México y Canadá, donde Argentina defenderá la corona lograda en Catar 2022.

“Lo digo claramente. ¿Estamos entre los favoritos? Sí. ¿Somos capaces de ganar el Mundial? Sí. Pero esto no garantiza nada. Hay selecciones con nuestro nivel o diferente. Francia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Portugal... son tan candidatas como nosotros. Tenemos ilusión por pelear por lo máximo. Pero en fútbol, incluso siendo superior, puedes perder”, señaló en rueda de prensa tras anunciar su lista de convocados.

Una convocatoria en la que no aparecen los dos primeros capitanes de la Eurocopa que ganó España en 2024: Dani Carvajal y Álvaro Morata.

“Dani Carvajal y Álvaro Morata han sido muy importantes y ojalá vengan en el futuro. Han dejado un gran legado, de capitanía, pero la generación que se queda está perfectamente capacitada. Les estoy muy agradecido”, afirmó este lunes en Madrid.

Sin ellos, por mayor número de internacionalidades, Rodrigo Hernández, Unai Simón y Ferran Torres serán los capitanes.

Futbolistas internacionales entre los que se estrena Marc Pubill, tras una temporada en la que rindió a gran nivel como central en el Atlético de Madrid, a pesar de formarse como lateral derecho.

“Pubill aporta muchísimas cosas. Una versatilidad y polivalencia tanto de lateral como de central. Algo muy importante en un torneo con partidos tan seguidos”, ponderó.

Tanto Pubill como Eric García fueron los dos centrales por los que se decantó Luis de la Fuente, dejando fuera a alternativas como Dean Huijsen, Robin Le Normand o Dani Vivian.

“Cuando hay que tomar decisiones, uno las toma consciente de la importancia y lo que puede aportar cada uno. Ambos, Pubill y Eric, están en un momento muy bueno a nivel personal y futbolístico. Han hecho una gran temporada. Ya avisé de que iba a haber futbolistas que no habían estado con nosotros que podrían entrar en la lista. Y a Pubill le conozco de categorías inferiores y sé que va a estar perfectamente integrado con nosotros”, destacó.

Otro futbolista del Atlético de Madrid que aparece en la convocatoria es Álex Baena, quien, pese a no ser titular indiscutible para Diego Pablo Simeone, mantiene la confianza de De la Fuente.

“Álex Baena lleva conmigo muchísimos años. Hay jugadores que tienen un gen especial, que es carácter de selección y él siempre que viene lo hace a un nivel altísimo. Entiende perfectamente lo que le vamos a pedir y estamos tranquilísimos con el rendimiento que nos va a dar”, apuntó. EFE

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