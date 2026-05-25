Primer Mundial sin ningún jugador del Real Madrid en la convocatoria de España

Luis de la Fuente, seleccionador español, dio este lunes una lista de convocados para el Mundial que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá, en la que, por primera vez en la historia de este torneo, no figura ningún jugador del Real Madrid en ‘La Roja’.

Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García entraron en la prelista de 55 futbolistas del seleccionador, pero ninguno forma parte de la nómina anunciada este lunes.

El que más opciones tenía de aparecer era Huijsen, quien encadenaba convocatorias desde que en marzo de 2025 debutó con la absoluta de España, pero su irregularidad en el Real Madrid le hizo perder el sitio.

“Afortunadamente soy seleccionador nacional, no miro la procedencia de ningún jugador. Yo solo miro si un jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. No miro su equipo”, explicó De la Fuente sobre la ausencia de futbolistas del Real Madrid en su convocatoria.

El mínimo histórico con presencia madridista en un Mundial con España data de 1950, con Luis Molowny como único representante.

En el último Mundial de Catar 2022, Luis Enrique Martínez convocó a dos futbolistas, Dani Carvajal y Marco Asensio, aunque el primero terminó perdiéndose el torneo por lesión.

Un gran torneo sin un jugador del Real Madrid con España solo había ocurrido una vez en la historia, durante la Eurocopa 2021, cuando Luis Enrique no pudo contar con Carvajal ni Sergio Ramos por lesión.

Por ello, esta será la primera vez que, sin futbolistas lesionados, España no incluye a ningún jugador del Real Madrid en una convocatoria mundialista. EFE

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