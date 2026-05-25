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Bolívar busca octavos y Always Ready va por la hazaña; Blooming e Inde al fondo

Bolívar depende de sí mismo y Always Ready aún sueña en una semana decisiva para Bolivia.

Agencia APG

24/05/2026 21:11

Agregar Reduno en
Jugadores de Bolívar y Always Ready. Foto: redes sociales (Facebook).
Bolivia.

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En la última semana de la fase de grupos de las copas internacionales de la CONMEBOL, Bolívar es el único plantel boliviano con boleto asegurado a la siguiente fase, pero necesita de la victoria para asegurar su presencia en los octavos de la Libertadores, mientras, Always Ready está frente a una hazaña. Entre tanto, Independiente y Blooming llegan a la curva final sin conocer victorias, sin chances de pelear por la clasificación y condenados a quedar en el fondo.

Con sus cinco puntos y el puntaje de los demás clubes en el grupo "C", la Academia tiene garantizada su continuidad internacional (octavos de final de la Libertadores o play off de octavos de la Sudamericana), ganando, perdiendo o empatando en el último compromiso, recibiendo a Independiente Rivadavia, el miércoles 27 (20:30), en el estadio Ramón Aguilera Costas, pero la presión está en sumar los tres puntos para borrar la mala imagen que tuvo y arrancar con el pie derecho la era del entrenador colombiano, Alejandro Restrepo.

Mientras, en la zona "G", Always Ready está en el fondo con tres puntos; sin embargo, venciendo a la Liga, en Quito, el martes (18:00), podría abrirse camino a la tercera casilla, como consuelo para ir a los play off de octavos de la Sudamericana, aunque tendrá que esperar que Lanús (seis puntos) pierda de local ante Mirassol (Brasil), ya clasificado como primero.

El panorama es sombrío y desilusionante para los elencos bolivianos en la Sudamericana; ninguno ha ganado en cinco jornadas. Blooming es último con un punto (a seis del tercero, Bragantino), en el grupo "H", y cierra su participación como visitante de River Plate, el miércoles (20:30 HB). Este será el segundo juego de los celestes con Erwin Sánchez como entrenador. Su regreso al cargo poco ayudó a levantar el fútbol.

Independiente tiene la peor campaña entre los cuatro. Con el casillero en blanco, el cuadro de la Capital cierra el miércoles (18:00 HB) su actuación ante Racing en Avellaneda, en un partido sólo por cumplir para ambos. Los albicelestes despidieron a Gustavo Costas (exseleccionador de Bolivia) de la dirección técnico por este fracaso internacional.

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