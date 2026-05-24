¡Insólito! Jugador levantó la copa de campeón y el trofeo se rompió

Un momento totalmente inesperado protagonizó Pablo Solari durante los festejos del Spartak Moscú tras conquistar la Copa de Rusia.

El exjugador de Colo-Colo levantó el trofeo frente a los aficionados en medio de la celebración, pero todo terminó de manera insólita cuando la copa se rompió repentinamente ante la sorpresa de los presentes y del propio delantero argentino.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron todo tipo de reacciones entre los fanáticos, quienes no podían creer lo sucedido en plena fiesta del campeonato.

Posteriormente, el Spartak Moscú compartió fotografías donde se observó el trofeo completamente dañado tras no resistir los festejos del plantel. Pese al curioso episodio, Solari y sus compañeros continuaron celebrando la obtención del título.

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