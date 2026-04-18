Lo dejó inconsciente: intentó una chilena y le dio una patada en la cara a su rival

Un episodio impactante marcó el duelo entre Al Ahli y Johor Darul Ta’zim por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Asia. En pleno desarrollo del encuentro disputado en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, el brasileño Jairo Da Silva sufrió un duro golpe en el rostro tras una acción aérea que terminó en un desenlace alarmante.

La jugada se produjo cuando Ali Majrashi intentó despejar con una chilena, pero terminó impactando con sus botines en la cara del futbolista visitante. Da Silva cayó de inmediato al césped y quedó tendido, generando preocupación entre compañeros y rivales. La reacción fue inmediata: jugadores de Johor reclamaron desesperadamente la asistencia médica ante la gravedad del momento.

El tenso escenario aumentó cuando el capitán Natxo Insa tomó la iniciativa de buscar ayuda por su cuenta, incluso retirando la bandera a un asistente y trasladando una camilla hacia su compañero. La acción reflejó la urgencia y el desorden que se vivía en ese instante.

Tras revisar la jugada, el árbitro Adham Makhadmeh decidió expulsar a Majrashi a los 37 minutos, sancionando la peligrosa acción. En lo deportivo, Al Ahli se impuso 2-1 con goles de Franck Kessie y Wenderson Galeno, asegurando su clasificación a semifinales.

Da Silva fue retirado en camilla y trasladado a un centro médico, donde fue sometido a estudios para descartar lesiones mayores. Posteriormente, se confirmó que su estado es estable. El jugador incluso tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el labio, donde recibió varios puntos de sutura tras el fuerte impacto.

Horas más tarde, el propio futbolista apareció en un video desde el hospital, con vendajes visibles, agradeciendo la atención médica recibida. Aunque el susto fue grande, las noticias sobre su evolución trajeron alivio a su equipo, que ahora espera su recuperación mientras se analizan posibles sanciones tras una de las acciones más duras del torneo.

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