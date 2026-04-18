Una cámara de seguridad instalada en el interior de una vivienda registró un hecho inusual que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El sistema, activado por sensor de movimiento, captó una figura blanca desplazándose por el living de una casa en la que según su propietario no había nadie en ese momento.

La grabación fue difundida en TikTok por un usuario identificado como “jeanmoreno2301”, quien explicó el contexto del episodio. Según relató, la alerta de movimiento se activó alrededor de las 6:30 de la mañana. Minutos más tarde, recibió la noticia del fallecimiento de su tío.

En las imágenes se observa una forma difusa, sin rasgos definidos, que recorre el comedor de manera breve. La falta de una silueta clara generó diversas interpretaciones entre los usuarios que analizaron el video.

Algunos internautas plantearon que podría tratarse de un insecto que pasó cerca de la lente de la cámara, provocando un efecto visual distorsionado. Otros, en cambio, vincularon el hecho con una posible manifestación espiritual, especialmente por la coincidencia temporal con el fallecimiento del familiar.

“Mi tío se despide de su casa”, escribió el autor en la publicación, lo que reforzó las teorías más emocionales entre los espectadores. En los comentarios, miles de usuarios compartieron experiencias similares o creencias relacionadas con despedidas tras la muerte.

El video superó los cuatro millones de reproducciones y continúa generando debate entre quienes buscan una explicación científica y quienes lo interpretan como un fenómeno paranormal.

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